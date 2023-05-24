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19:00, 24 мая 2023Экономика

Центробанк отказался продлевать часть послаблений для банков

Банк России принял решение не продлевать часть послаблений для банков со II половины года

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Банк России отказался продлевать некоторые послабления для банков, введенные в 2022 году на фоне беспрецедентного числа санкций. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора на его сайте.

Речь идет о мерах, которые по плану прекращают свое действие в первой половине 2023 года. «Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе», — уточнил Центробанк (ЦБ). Регулятор объяснил, что принял решение с учетом стабилизации экономической ситуации в стране и восстановления прибыльности сектора.

Так, со второй половины года перестает действовать отсрочка при формировании резервов по проблемным кредитам и разрешение не признавать дефолт по заемщику. Кроме того, к кредитным организациям начнут применять определенные меры за использование «старой» отчетности и за нарушение порядка и (или) срока представления сведений об отдельных операциях.

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При этом ЦБ разрешил продлить до 31 декабря 2023 года разрешение не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Речь идет в том числе о данных банков о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах.

Кроме того, с июля регулятор планирует вернуться к раскрытию данных о факте реорганизаций. «С 1 июля 2023 года будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО [кредитных организаций — прим. «Ленты.ру»], реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования», — отметил ЦБ.

В конце сентября стало известно, что регулятор планирует продлить льготы для кредитных организаций до конца 2023 года. По словам главы департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова, до этого срока должна была действовать большая часть льгот.

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Мария Грушко
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