Центробанк рассказал о продлении льгот для банков

ЦБ рассказал о планах продлить некоторые льготы для коммерческих банков

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов рассказал о намерении регулятора продлить срок действия некоторых льгот для банков, введенных в конце февраля после объявления первых антироссийских санкций. Его слова приводит РБК.

Среди введенных в феврале послаблений было разрешение учитывать досанкционные котировки ценных бумаг и курсы валют в активах и пассивах кредитных организаций, не создавать дополнительные резервы по проблемным кредитам — если сложности у заемщиков возникли из-за санкций.

Большая часть льгот должна действовать до 31 декабря, однако, по словам Данилова, некоторые из них могут быть продлены. Среди них возможность не формировать дополнительные резервы по некачественным кредитам. Также ЦБ планирует продлить срок действия послаблений по требованиям к нормативу краткосрочной ликвидности.

Эти меры будут продлены на год, до конца 2023-го, отметил Данилов. При этом регулятор, скорее всего, не будет продлевать срок действия заморозки курсов валют и котировок ценных бумаг, которыми владеют банки.