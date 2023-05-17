В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?

Президент США Джо Байден направился на саммит G7, не решив проблемы с госдолгом

Президент США Джо Байден 17 мая направляется на саммит G7 в Японию, не успев привести к финалу переговоры по поводу потолка американского госдолга — их успех снял бы вероятность дефолта страны. Однако угроза все же заставила президента скорректировать свои планы и сократить зарубежное турне, объявил накануне Белый дом. Поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею были отменены, чтобы американский лидер смог поскорее вернуться к разрешению потенциально катастрофической проблемы.

Откуда взялась угроза дефолта?

Дефолт, то есть неисполнение обязательств государства по долгу, грозит США потому, что американский бюджет годами остается дефицитным и средства на различные выплаты в значительной мере обеспечиваются за счет заимствований, выпуская долговые бумаги.

Однако у этих заимствований есть лимит — тот самый потолок госдолга, переговоры о котором сейчас ведут демократы и республиканцы. Традиционно Конгресс просто одобряет дальнейшее наращивание долга: с 1960 года соответствующее решение принимали 78 раз.

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Но сейчас республиканцы заняли твердую позицию, пользуясь полученным по итогам последних выборов большинством в палате представителей. В обмен на повышение потолка они хотят добиться сокращения расходов, в том числе и социального характера. Без бюджетных реформ потолок, сейчас составляющий 31,4 триллиона долларов, повышаться не должен, считают в Республиканской партии.

Наша экономика из-за неудачной бюджетной политики находится в состоянии свободного падения. Мы должны исправить эту траекторию, проведя бюджетные реформы из письма республиканцев в Сенате демократам

Администрация Байдена упорство оппонентов осуждает. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что подписавшие письмо сенаторы «взяли в заложники миллионы рабочих мест, бизнесов, пенсионных счетов», ведь без повышения потолка в бюджете США может просто не остаться денег на исполнение обязательств. Лимит заимствований при этом был исчерпан еще в январе, вынудив Минфин пойти на различные чрезвычайные меры, например приостановку отчислений в пенсионные фонды.

«Федеральное правительство вряд ли сможет продолжать выплаты миллионам американцев, в том числе семьям военных, а также людям пожилого возраста, зависимым от социального обеспечения», — поясняла министр финансов страны Джанет Йеллен в конце апреля.

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Тогда аналитики ожидали, что деньги у Минфина должны закончиться к августу или июлю, но Йеллен чуть позже назвала другие вероятные сроки — начало июня, «а возможно, даже 1 июня».

Переговоры сторон, тем временем, затянулись: демократы изначально были недовольны ультиматумом Республиканской партии и подчеркивали, что обсуждать сокращение расходов они готовы, но не под угрозой дефолта. Последнюю перед отъездом в Японию встречу с лидерами партий в Конгрессе Джо Байден провел 16 мая.

Конкретного итога не последовало, однако республиканский спикер палаты представителей Кевин Маккарти допустил, что стороны все же могут прийти к соглашению уже к концу недели. «Достичь неких договоренностей не так сложно», — пояснил он. Демократы, впрочем, такого оптимизма по поводу сроков не продемонстрировали, но Байден отметил, что удалось прийти к «ошеломительному консенсусу».

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Дальнейшие обсуждения собираются вести представители республиканцев и Белый дом. «Нам предстоит многое сделать за короткое время», — пояснил Кевин Маккарти. Байден, в свою очередь, сообщил, что во время поездки в Японию намерен оставаться на связи с лидерами партий в Конгрессе.

Чем грозит дефолт США и мировой экономике?

Теоретически переговоры все еще могут провалиться, и потенциальные последствия такого провала аналитики оценивают пессимистично. Если американские власти не смогут выполнять обязательств перед гражданами или кредиторами, экономику ждет рецессия, причем при продолжительных финансовых проблемах ущерб достигнет значительных масштабов, считают в Совете экономических консультантов при президенте США. «Широкий консенсус экономистов состоит в том, что подобное событие привело бы к экономической катастрофе, — притом такой, которую абсолютно реально избежать», — отмечают специалисты в обзоре.

Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди, в свою очередь, уверен, что любой дефолт вызовет «кризис, характеризующийся резким ростом процентных ставок и обрушением цен на акции». В рейтинговом агентстве полагают, что ущербом чревато даже недельное отсутствие консенсуса по госдолгу после «дня Х» — момента, когда у американского Минфина закончатся деньги.

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Такой сценарий приведет к небольшому падению реального ВВП, потере приблизительно 1,5 миллиона рабочих мест и росту безработицы до 5 процентов с текущей отметки в 3,4 процента. Долгосрочного урона для экономики не ожидается, но результатом может стать рост стоимости заимствований: инвесторы захотят компенсировать риски, связанные с повторением проблем с госдолгом в будущем. Подобное развитие событий может дорого обойтись налогоплательщикам.

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Прогноз на случай затянувшихся проблем с потолком госдолга еще мрачнее: «удар будет катастрофическим», ведь правительству придется резко сокращать траты, что негативно отразится на экономике. По оценкам аналитиков, спад будет сравним с мировым финансовым кризисом. Реальный ВВП будет падать во втором полугодии 2023-го и в 2024 году со снижением на 4,6 процента на максимуме, число рабочих мест сократится на 7,8 миллиона, а безработица достигнет 8 процентов. Инвесторы начнут избавляться от акций, что обрушит их цену на пятую часть, а стоимость заимствований и для государства, и для граждан, и для бизнеса будет расти, пока проблема с госдолгом не решится. Долгосрочные прогнозы также не радужны: даже спустя 10 лет объемы ВВП будут ниже, а рабочих мест будет меньше.

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Проблемы в случае дефолта ожидают не только американскую экономику — последствия затронут и мир, предупреждает Международный валютный фонд (МВФ). Хаос на финансовых рынках будет означать, что стоимость активов упадет, банки начнут сокращать объемы кредитования и темпы роста глобального ВВП снизятся с ожидаемых 2,8 до 1 процента. Замедление мировой экономики, в свою очередь, должно привести к снижению спроса на энергоносители и, соответственно, цен на них.

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«Дискуссия в США идет в очень непростое для мировой экономики время. По нашей оценке, возможны очень серьезные последствия, причем не только для США, но и на глобальном уровне. Мы призываем стороны в США достичь консенсуса и срочно решить вопрос», — говорила на прошлой неделе представитель МВФ Джули Козак.

Некоторые наблюдатели, впрочем, считают, что объявление дефолта в конечном счете даже помогло бы США — за счет отрезвляющего эффекта, который в долгосрочной перспективе оздоровил бы экономику страны. Впрочем, вероятность такого «душа» все же не велика. Пока аналитики сходятся в том, что республиканцы и демократы придут к консенсусу и на сей раз, как всегда и происходило в прошлом.