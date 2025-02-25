Прибыль российских банков резко сократилась

«Ведомости»: Прибыль российских банков сократилась год к году на 20 %

Прибыль российских банков в январе выросла месяц к месяцу в полтора раза, до 286 миллиардов рублей с декабрьских 187 миллиардов, следует из опубликованной ЦБ РФ аналитики.

При этом, как напоминают «Ведомости», в январе 2024-го отечественные кредитные организации заработали 352 миллиарда рублей. Таким образом, год к году показатель резко сократился, упав на 20 процентов.

В декабре, к данным за который чистая прибыль банков РФ показала рост, она упала почти втрое в связи с убытком от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля, в то время как в ноябре банки, наоборот, на операции заработали.

Также в регуляторе отметили, что в январе произошел умеренный отток средств населения, составивший 0,8 процента, или 0,5 триллиона рублей, после плюс 7,2 процента (3,9 триллиона) в декабре. Такую динамику Центробанк назвал типичной для пред- и постпраздничного периода, когда граждане сначала кладут на счета средства от премий и авансированных соцплатежей, а потом «снимают часть средств и в целом много тратят из-за длинных праздников».

Ранее стало известно, что прибыль российских банков в 2024 году окажется рекордной второй год подряд.

