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12:40, 30 января 2025Экономика

Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

ЦБ: в декабре 2024-го чистая прибыль банков в России уменьшилась в 2,8 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В декабре 2024 года чистая прибыль российских банков уменьшилась почти в три раза в сравнении с показателями ноября. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка.

По итогам последнего месяца чистая прибыль банков упала до 187 миллиардов рублей. Причины таких результатов связывают с убытком от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля (он составил 120 миллиардов рублей, в то время как в ноябре из-за курсовой разницы заработали 162 миллиарда).

Также на сокращение прибыли повлияло увеличение операционных расходов — они поднялись до 184 миллиардов, среди которых 44 миллиарда — траты на сотрудников, а 43 — обесценение нематериальных активов.

В то же время заработок банков поддерживали дивиденды от дочерних компаний (выросли на 66 миллиардов месяц к месяцу) и положительная переоценка облигаций федерального займа (ОФЗ), составила 19 миллиардов рублей вследствие падения доходности на всех сроках.

По данным «Скоринг бюро», в прошлом году российские банки резко сократили выдачу потребкредитов гражданам. Показатель уменьшился на 25 процентов — с 7,6 до 5,8 триллиона рублей. Число полученных россиянами займов в 2024 году тоже упало,на 12 процентов, а именно 34,2 миллиона. При этом меньше всего потребкредитов россияне получили в декабре. Год к году уровень их выдачи сократился почти втрое — с 484,5 до 178,34 миллиарда рублей.

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