Выдача потребкредитов россиянам резко сократилась

Скоринг бюро: Россияне в 2024 году взяли на 25 % меньше потребкредитов

Российские банки в прошлом году резко сократили выдачу потребкредитов гражданам. По данным «Скоринг бюро» показатель уменьшился на 25 процентов — с 7,6 до 5,8 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Число полученных россиянами кредитов в 2024 году тоже упало. Как следует из материалов, их стало меньше по сравнению с данными за 2023-й на 12 процентов, а именно 34,2 миллиона.

При этом меньше всего потребкредитов россияне получили в декабре. Год к году уровень их выдачи сократился почти втрое — с 484,5 до 178,34 миллиарда рублей.

В том же декабре 2024-го Центробанк, решив не повышать еще раз ключевую ставку, объяснил такой шаг более существенным, чем предполагал ее предыдущий подъем до 21 процента, ужесточением денежно-кредитных условий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке 24 процента.

По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя стоимость потребкредитов в России впервые за время расчета соответствующего индекса (с марта 2022 года) превысила к середине января 32 процента годовых.