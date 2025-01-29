Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:38, 29 января 2025Экономика

Выдача потребкредитов россиянам резко сократилась

Скоринг бюро: Россияне в 2024 году взяли на 25 % меньше потребкредитов
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские банки в прошлом году резко сократили выдачу потребкредитов гражданам. По данным «Скоринг бюро» показатель уменьшился на 25 процентов — с 7,6 до 5,8 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Число полученных россиянами кредитов в 2024 году тоже упало. Как следует из материалов, их стало меньше по сравнению с данными за 2023-й на 12 процентов, а именно 34,2 миллиона.

При этом меньше всего потребкредитов россияне получили в декабре. Год к году уровень их выдачи сократился почти втрое — с 484,5 до 178,34 миллиарда рублей.

В том же декабре 2024-го Центробанк, решив не повышать еще раз ключевую ставку, объяснил такой шаг более существенным, чем предполагал ее предыдущий подъем до 21 процента, ужесточением денежно-кредитных условий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке 24 процента.

По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя стоимость потребкредитов в России впервые за время расчета соответствующего индекса (с марта 2022 года) превысила к середине января 32 процента годовых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского посла пригласили в МИД Азербайджана. Баку не понравились публикации в СМИ о крушении самолета в Актау

      Слова Пашиняна в Армянской церкви оценили словами «это плод больного ума»

      Росгвардия уничтожила украинскую гаубицу на территории Курской области

      Часть россиян предупредили об опасной погоде

      В атакуемом ВСУ российском регионе стали закрывать бомбоубежища

      В России собрались продлить разрешение на вывоз бензина

      Артемий Лебедев призвал сжечь 99 процентов книг

      Российские подростки избили прохожего за просьбу позвонить

      44-летняя Анна Семенович показала фото в купальнике

      Крушение F-35 на Аляске попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше