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14:30, 30 января 2025Экономика

Российские банки заработали рекордную прибыль

ЦБ сообщил о росте прибыли российских банков до рекордных 3,8 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам 2024 года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от дочерних банков. Об этом говорится в материале Центробанка, посвященном развитию банковского сектора.

Такой результат стал рекордным (в 2023 году — 3,3 триллиона рублей) и совпал с верхней границей диапазона, о котором регулятор говорил в начале декабря прошлого года. При этом прибыль могла быть даже выше, но отдельно в декабре она упала в три раза по сравнению с ноябрьскими значениями — с 518 миллиардов рублей до 187 миллиардов.

Также ЦБ сообщил о сокращении в декабре корпоративного кредитного портфеля в декабре на 0,2 процента, до 87,8 триллиона рублей, хотя в целом за год он вырос на 17,9 процента, что лучше показателей 2021-го и 2022 годов, но хуже, чем в 2023-м.

В розничном кредите в последний месяц года также было замечено сокращение на 1,9 процента, до 14,1 триллиона рублей, хотя за весь год он вырос на 11,2 процента. В 2023 году наблюдался рост на 15,7 процента.

Ранее Центробанк сообщил, что за 2024 год объем наличных денег в обращении в России увеличился на 1,2 процента (230 миллиардов рублей), до 18,66 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2025 года. Это стало самым слабым приростом за последние девять лет.

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