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14:07, 29 января 2025Экономика

В России стало на 230 миллиардов рублей больше наличных денег

Центробанк сообщил о росте объема наличных денег за год на 230 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За 2024 год объем наличных денег в обращении в России увеличился на 1,2 процента или на 230 миллиардов рублей, что стало самым слабым приростом за последние девять лет. Об этом свидетельствует статистика Центробанка.

В общей сложности на 1 января 2025 года объем наличности достиг 18,66 триллиона рублей. Годом ранее результат составлял 18,43 триллиона, а 1 декабря 2024 года — 18,03 триллиона. В регуляторе отмечают, что такие колебания носят сезонный характер.

В целом в структуре наличной денежной массы преобладают доля банкнот мелких номиналов, что связано с возобновлением печати купюр достоинством в пять и десять рублей.

Ранее СМИ, с учетом имевшейся статистики ЦБ, предполагали, что объем наличности достигнет только 18,44 триллиона рублей. Такому прогнозу способствовало падение показателя в течение 11 месяцев. Однако декабрьский результат по росту превзошел ожидания аналитиков в два раза.

Тем не менее, даже при таком уровне с учетом инфляции и снижения курса рубля покупательная способность этих денег, большая часть которых находится на руках у населения, значительно снизилась. Одной из основных причин сокращения темпов прироста наличности стали высокие ставки по депозитам, которые заставляют россиян сберегать средства.

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