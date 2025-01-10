Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 10 января 2025Экономика

У россиян стали хуже задерживаться наличные

РБК: Приток наличных денег у россиян остался на самом низком с 2015 года уровне
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2024 года объем наличных денег в России составит 18,44 триллиона рублей, что на 116,9 миллиарда больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка и собственные расчеты пишет РБК.

Исходя из этих цифр, прирост наличности составит всего 0,6 процента, что станет минимальным с 2015 года уровнем. С учетом инфляции и снижения курса рубля покупательная способность этих денег значительно снизилась.

В 2023 году наличная денежная масса в России выросла на 1,97 триллиона рублей, а в 2022-м — на 2,28 триллиона. Статистика учитывает остатки средств в кассах коммерческих банков, однако основная часть наличности находится на руках у россиян, так что динамика свидетельствует о падении интересах к ее использованию именно у населения.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что небольшой прирост наличности в 2024 году носит скорее технический характер, потому что в течение 11 месяцев показатель падал. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин указал, что в первые десять месяцев года фиксировалось сокращение на 2,4 процента.

По его словам, главной причиной стали высокие банковские ставки по депозитам, которые заставляют хранить средства на вкладах. Также стабильно растет доля безналичных платежей, что является трендом последних лет. Донец добавила, что в последние пять лет было несколько эпизодов, когда россияне проявляли интерес к накоплению наличных, а за 2024 год эти деньги все-таки ушли в банковскую систему.

Эксперты не ждут продолжения перетока наличных в банки, потому что все, кто хотели положить средства на вклады под высокие проценты, уже сделали это. Более того, возможен и обратный процесс, если ключевая ставка, а следом и ставки по депозитам, начнут снижаться.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заверил, что власти не планируют предпринимать шаги, направленные на вытеснение наличного рубля из обращения и замену его цифровым аналогом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

      В ДНР сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

      Tesla представила новый электрокар

      ФСБ раскрыла количество изъятого оружия у подпольных оружейников в 40 регионах России

      Раскрыты планы Воробьева после эвакуации из-за пожаров в США

      Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

      Предсказаны изменения в зоне украинского конфликта

      Расчет FPV-дронов в условиях РЭБ уничтожил танк ВСУ в Курской области

      Задержание мужчины по делу о контрабанде источника радиации попало на видео

      В 40 регионах России задержаны более 100 подпольных оружейников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше