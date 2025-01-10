У россиян стали хуже задерживаться наличные

РБК: Приток наличных денег у россиян остался на самом низком с 2015 года уровне

По итогам 2024 года объем наличных денег в России составит 18,44 триллиона рублей, что на 116,9 миллиарда больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка и собственные расчеты пишет РБК.

Исходя из этих цифр, прирост наличности составит всего 0,6 процента, что станет минимальным с 2015 года уровнем. С учетом инфляции и снижения курса рубля покупательная способность этих денег значительно снизилась.

В 2023 году наличная денежная масса в России выросла на 1,97 триллиона рублей, а в 2022-м — на 2,28 триллиона. Статистика учитывает остатки средств в кассах коммерческих банков, однако основная часть наличности находится на руках у россиян, так что динамика свидетельствует о падении интересах к ее использованию именно у населения.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что небольшой прирост наличности в 2024 году носит скорее технический характер, потому что в течение 11 месяцев показатель падал. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин указал, что в первые десять месяцев года фиксировалось сокращение на 2,4 процента.

По его словам, главной причиной стали высокие банковские ставки по депозитам, которые заставляют хранить средства на вкладах. Также стабильно растет доля безналичных платежей, что является трендом последних лет. Донец добавила, что в последние пять лет было несколько эпизодов, когда россияне проявляли интерес к накоплению наличных, а за 2024 год эти деньги все-таки ушли в банковскую систему.

Эксперты не ждут продолжения перетока наличных в банки, потому что все, кто хотели положить средства на вклады под высокие проценты, уже сделали это. Более того, возможен и обратный процесс, если ключевая ставка, а следом и ставки по депозитам, начнут снижаться.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заверил, что власти не планируют предпринимать шаги, направленные на вытеснение наличного рубля из обращения и замену его цифровым аналогом.