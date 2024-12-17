Депутат предсказал судьбу наличных рублей

Депутат Аксаков: власти России не будут вытеснять наличный рубль из обращения

Российское государство не планирует предпринимать шаги, направленные на вытеснение наличного рубля из обращения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

Он заверил, что внедрение цифрового рубля точно не вызовет революцию, поскольку в стране и так высока доля безналичных расчетов. Она достигает почти 90 процентов. Однако есть традиции и привычки, характерные для людей старшего поколения. В то же время молодые россияне уже почти отказались от использования наличных.

Ранее заместитель руководителя Банка России Сергей Белов заявил, что в настоящее время нет оснований для дискуссии об уходе наличных рублей из обращения. Две трети их объема находятся на руках у населения. Он подчеркнул, что доля наличных в расчетах снижается, чего нельзя сказать об их доле в обращении.

В начале сентября заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов спрогнозировал в 2030 году начало дискуссии о принципиальной необходимости наличных денег в обращении. По его словам, наличное обращение в РФ «становится дороже».