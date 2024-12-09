Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:45, 9 декабря 2024Экономика

В Банке России оценили возможность начала дискуссии об уходе от наличных

Зампред ЦБ Белов заявил об отсутствии оснований для дискуссии об отмене наличных
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В РФ нет оснований для начала дискуссии об уходе от наличных, две трети объема которых сейчас находится на руках у населения. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред Центробанка Сергей Белов.

«Если посмотреть на долю наличных в расчетах, то да, она снижается, но в обращении — нет. Объем наличных денег остается неизменным», — приводит издание его оценку.

Говоря о словах представителя «Гознака», который ранее сначала допустил возможность старта такого обсуждения в 2030 году, а позднее исключил исчезновение наличных, Белов предположил, что «слова выдернули из контекста» и речь про отмену наличных не шла. «Наша задача — обеспечить людям возможность выбора», — уточнил замруководителя регулятора в связи с востребованностью банкнот и монет.

О том, что доля наличных денег в России будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов сохранится ранее также говорил глава Минфина Антон Силуанов. Указав, что власти «стараются постепенно переводить все в безналичный формат», министр подчеркивал, что «ухода от денег» при этом не ожидается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      Бастрыкин напомнил о тайне следствия по делу бывшего замминистра обороны России

      Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

      В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

      Трамп высказался о жене Байдена

      Трамп высказался об отношении к НАТО

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

      Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

      66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

      Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше