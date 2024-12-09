В Банке России оценили возможность начала дискуссии об уходе от наличных

Зампред ЦБ Белов заявил об отсутствии оснований для дискуссии об отмене наличных

В РФ нет оснований для начала дискуссии об уходе от наличных, две трети объема которых сейчас находится на руках у населения. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред Центробанка Сергей Белов.

«Если посмотреть на долю наличных в расчетах, то да, она снижается, но в обращении — нет. Объем наличных денег остается неизменным», — приводит издание его оценку.

Говоря о словах представителя «Гознака», который ранее сначала допустил возможность старта такого обсуждения в 2030 году, а позднее исключил исчезновение наличных, Белов предположил, что «слова выдернули из контекста» и речь про отмену наличных не шла. «Наша задача — обеспечить людям возможность выбора», — уточнил замруководителя регулятора в связи с востребованностью банкнот и монет.

О том, что доля наличных денег в России будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов сохранится ранее также говорил глава Минфина Антон Силуанов. Указав, что власти «стараются постепенно переводить все в безналичный формат», министр подчеркивал, что «ухода от денег» при этом не ожидается.