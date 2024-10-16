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12:29, 16 октября 2024Экономика

В «Гознаке» прокомментировали возможность отмены наличных словами «вряд ли предвидится»

В «Гознаке» заявили, что на руках у россиян сейчас 17 трлн рублей наличными

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов исключил исчезновение наличных денег в РФ в ближайшей перспективе. Комментарий специалиста, который ранее допустил начало дискуссии о принципиальной необходимости наличных в 2030 году, приводит ТАСС.

«Никакой волюнтаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», — заявил представитель «Гознака».

По словам Корнилова, сейчас на руках у россиян — около 17 триллионов рублей наличными, их количество стабилизировалось и «существенно уменьшаться не будет».

В сентябре, говоря о возможности обсуждения принципиальной их необходимости, он уточнял, что это не означает отсутствия наличных к указанному сроку.

По данным Центробанка, с января по июнь 2024 года объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 миллиардов рублей, что эксперты связывают с ростом ставок по депозитам. В целом, по данным аналитиков, 70 процентов граждан перестали постоянно носить с собой наличные деньги, причем за четыре года их доля увеличилась вдвое.

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      Дмитрий Воронин
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