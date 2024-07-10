Большая часть россиян перестали носить наличные

Доля россиян, не пользующихся наличными, выросла в два раза

В России 70 процентов населения перестали постоянно носить с собой наличные деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Anderida Financial Group (AFG).

Таким образом, за четыре года доля граждан, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла более чем в два раза. Из тех, кто все еще пользуется наличными, каждый третий берет с собой не больше трех тысяч рублей. Каждый четвертый носит с собой от 500 рублей до тысячи — в 2020 году таких насчитывалось на 11 процентов больше.

Еще 16 процентов опрошенных сказали, что носят с собой от трех до пяти тысяч рублей, 12 процентов — до 500 рублей, и только шесть процентов постоянно держат в кошельке от пяти до десяти тысяч.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что наличные сейчас в основном нужны для оплаты проезда в маршрутке или для покупки товаров с рук. В большинстве случаев такой вид денег носят с собой на всякий случай.

Ранее стало известно, что меньше 50 процентов россиян используют наличные для хранения сбережений. Самый популярный способ накопления — это вклады и накопительные счета.

В свою очередь, экономист Евгений Змиев считает, что наличные деньги все еще популярны у россиян, так как банковская сеть развита отнюдь не во всех регионах.