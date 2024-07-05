«Яков и Партнеры»: доля имеющих сбережения россиян выросла с 21 до 32 %

В 2024 году россияне стали чаще запасать деньги. Доля граждан, имеющих сбережения, которых хватило бы на проживание всей семьи в течение более 6 месяцев, выросла с 21 до 32 процента, следует из совместного исследования «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга РОМИР (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Количество россиян с накоплениями достигло 55 процентов — с 2010 года их доля выросла на 25 процентных пунктов. При этом по этому показателю Россия все еще отстает от многих стран: в Японии таких граждан 83 процента, Австралии — 76 процентов, Германии — 70 процентов, Индии — 69 процентов и США — 68 процентов. Авторы исследования объясняют тенденцию разницей в потенциалах стимулирования сбережений и привлечения капитала от населения в экономику.

Больше всего граждан со сбережениями проживает в Дальневосточном (71 процент), Уральском (54 процента) и Сибирском (52 процента) федеральных округах. Меньше всего — в Приволжском (49 процентов), Северо-Западном (48 процентов) и Северо-Кавказском (45 процентов) федеральных округах.

Бережливее всего представители старшего поколения (59–78 лет) — уу этой возрастной группы накопления есть у 64 процентов респондентов. У поколения X (38–58 лет) запасает почти половина (54 процента), а у поколения 20-37 лет — лишь 49 процентов. При этом стимулирует людей вступление в брак, а мешает запасать средства — рождение детей. Наиболее популярным способом накопления у россиян стали вклады и накопительные счета в российских банках (56 процентов), а наличные в рублях используют для хранения сбережений менее половины респондентов (48 процентов).

По данным негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», большая часть молодежи (87 процентов) в России откладывает деньги. Половина опрошенных назвала комфортной суммой, которую они могут откладывать в месяц, 500 рублей. Каждый пятый (18 процентов) заявил, что для него приемлемая сумма — от 1000 до 2000 рублей. Как правило, молодежь мотивирует откладывать больше идея жить на пассивный доход.