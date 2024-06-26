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11:37, 26 июня 2024Экономика

Молодежь в России назвала комфортную сумму для накопления в месяц

Российская молодежь назвала комфортной суммой для откладывания 500 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большая часть молодежи (87 процентов) в России откладывает деньги. Об этом со ссылкой на итоги исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», сообщает газета «Известия».

Половина опрошенных назвала комфортной суммой, которые они могут откладывать в месяц, 500 рублей. Каждый пятый (18 процентов) заявил, что для него приемлемая сумма — от одной до двух тысяч рублей. Для одного из семи граждан комфортно откладывать две-пять тысяч, а прочие готовы откладывать более пять тысяч в месяц.

Больше половины (60 процентов) респондентов мотивирует откладывать больше идея жить на пассивный доход. Каждый четвертый (23 процента) хотел бы самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем, а каждый восьмой — получать софинансирование от государства или работодателя.

По словам гендиректора НПФ «Достойное будущее» Дмитрия Ключника, большинство молодежи предпочитают надежные и не рискованные финансовые инструменты:

«52 процента опрошенных назвали банковские вклады, 22 процента — золото и драгоценные металлы, тройку лидеров замкнула валюта, которую выбрали 13 процентов опрошенных. 9 процентов респондентов выбрали ценные бумаги, столько же — недвижимость. Интересно, что 3 процента молодежи назвали возможность открыть свой стартап и столько же обратили внимание на долгосрочные инструменты, например, на программу долгосрочных сбережений», — пояснил он.

Как показал опрос «Контур.Толк», большинство россиян (52 процента) согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки. В опросе приняли участие 1300 респондентов. Большая часть (84 процента) из них работает в офисе каждый день или несколько раз в неделю. При этом возможность работать удаленно важна почти четверти опрошенных (27 процентов), также при выборе нового места работы россияне оценивают компенсацию затрат на питание и спорт (34 процента респондентов), ДМС (32 процента), наличие корпоративного психолога (13 процентов) и компенсацию расходов на проезд (8 процентов).

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