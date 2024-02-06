Россияне согласились уменьшить зарплату ради удаленки

«Контур.Толк»: 52 % россиян согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки

Большинство россиян (52 процента) согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Толк» сообщает газета «Известия».

В опросе приняли участие 1300 респондентов. Большая часть (84 процента) из них работает в офисе каждый день или несколько раз в неделю. При этом возможность работать удаленно важна почти четверти опрошенных (27 процентов), также при выборе нового места работы россияне оценивают компенсацию затрат на питание и спорт (34 процента респондентов), ДМС (32 процента), наличие корпоративного психолога (13 процентов) и компенсацию расходов на проезд (8 процентов).

Треть участников исследования готова пожертвовать до пяти процентов от зарплаты ради возможности работать из дома. Восемь процентов готовы поступиться шестью-десятью процентами дохода, а шесть процентов — пятой его частью. Каждый десятый согласился лишиться 11–20 процентов зарплаты.

Комфортным почти треть россиян (34 процента) называет уровень зарплаты более чем в 200 тысяч рублей. Четверть (27 процентов) хотела бы получать 151-200 тысяч в месяц, а пятая часть (21 процент) — 101-150 тысяч рублей в месяц. Еще 18 процентов участников согласны получать меньше.

«Чтобы привлекать сильные кадры, компаниям приходится конкурировать как в уровне зарплат, так в объеме нематериальных бонусов. Теперь один из них — возможность работать дистанционно или в гибридном формате. При этом компаниям важно обеспечивать удаленщиков инструментами для эффективного выполнения своих обязанностей», — объяснил руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

По словам главы инвестиционной компании Blackstone Стивена Шварцмана, удаленный формат работы нравится людям по всему миру из-за меньшего объема нагрузок. По этой причине работодателям будет трудно заставить сотрудников вернуться к офисному режиму. Также причиной популярности удаленки эксперт назвал экономию денег на поездках, обедах и рабочей одежде. Совокупность вышеперечисленных факторов в итоге приводит к тому, что в настоящее время ряд бизнес-центров в США продолжает пустовать.

Ранее стало известно, что американская технологическая компания IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников работать из офиса не менее трех дней в неделю. Удаленное место жительства больше не будет оправданием для дистанционной работы, пояснили представители работодателя. Возможность удаленки сохранят лишь для работников, имеющих проблемы со здоровьем, или проходящих военную службу. Контролировать соблюдение новых условий посещения рабочих мест в IBM планируют при помощи данных с бейджей.