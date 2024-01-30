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09:41, 30 января 2024Экономика

IBM под угрозой увольнения потребовала от сотрудников вернуться с удаленки

Bloomberg: IBM призвала сотрудников вернуться в офисы, угрожая увольнениями

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Американская технологическая компания IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников работать из офиса не менее трех дней в неделю, пишет Bloomberg. Как узнали журналисты, удаленное место жительства больше не будет оправданием для дистанционной работы.

Возможность удаленки сохранят для работников, имеющих проблемы со здоровьем, или проходящих военную службу. Всем остальным в компании предписали до августа текущего года поселиться на расстоянии в пределах 80 километров от офиса. Контролировать соблюдение новых условий посещения рабочих мест в IBM планируют при помощи данных с бейджей.

Тем же, кто не сможет бывать в офисе с указанной чистотой и не получит разрешение на работу из дома, предложено «отделиться от IBM», следует из письма старшего вице-президента компании Джона Грейнджера.

Летом 2023 года сообщалось, что другой техногигант, корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) призывает сотрудников появляться на работе не менее трех раз в неделю. По словам гендиректора Марка Цукерберга, согласно данным внутреннего исследования, инженеры в начале своей карьеры в среднем лучше выполняют задачи, когда работают с коллегами очно.

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      Дмитрий Воронин
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