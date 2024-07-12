В России стало резко меньше денег на руках

ЦБ: за полгода объем наличных на руках у россиян сократился почти на ₽600 млрд

С января по июнь 2024 года объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 миллиардов рублей. О резком возврате денег в банковскую систему со ссылкой на данные Центробанка сообщает РБК.

Сумма в 570 миллиардов стала рекордной с 2015 года — почти девять лет назад объем наличных снизился на 1,2 триллиона рублей. С тех пор самым большим считался показатель в 300 миллиардов рублей, зафиксированный за первые полгода в 2019-м. В остальное время денег на руках у граждан становилось больше — особенно на фоне пандемии и после начала СВО на Украине.

«Мы видим огромный приток средств населения на депозиты — больше 10 триллионов рублей последний год, почти по 0,7 триллиона рублей на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в систему. Тенденция наметилась прошлой осенью, когда ставки по депозитам превысили 12–13 процентов, сокращение наличных в обращении с этого момента наблюдалось практически перманентно», — объяснил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

По мнению опрошенных экспертов, доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме — 16,1 процента, заявил главный аналитик «Т-Инвестиции» Софья Донец. Такая тенденция может сохраниться до конца года. Как заявил главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, сокращение объема наличности продлится до поздней осени, а в конце года траектория изменится в преддверии новогодних праздников.

Как показал опрос Anderida Financial Group (AFG), 70 процентов населения страны перестали постоянно носить с собой наличные деньги. За четыре года доля граждан, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла более чем в два раза. Из тех, кто все еще пользуется наличными, каждый третий берет с собой не больше трех тысяч рублей. Каждый четвертый носит с собой от 500 рублей до тысячи — в 2020 году таких насчитывалось на 11 процентов больше.