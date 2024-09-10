В России анонсировали дискуссию о необходимости наличных денег

В «Гознаке» заявили о начале обсуждения необходимости наличных денег в 2030 году

Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов. Его мнение приводит РИА Новости.

По словам специалиста, наличное денежное обращение в стране «становится дороже» и будет оптимизироваться, в связи с чем следует привыкнуть к тому, что речь пойдет об оптимизации расходов на него, а через несколько лет будет поставлен вопрос о поддержании соответствующей инфраструктуры.

«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — анонсировал Корнилов. По словам представителя «Гознака», это не означает, что к указанному сроку наличных не будет — речь идет о начале полноценного обсуждения того, насколько необходима такая форма денежного обращения. Он уточнил, что сейчас на безналичные платежи в РФ приходится около 90 процентов от их общего объема.

Ранее стало известно, что около 70 процентов россиян перестали постоянно носить с собой наличные деньги. По данным Anderida Financial Group, доля граждан, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла с 2020 года более чем в два раза.