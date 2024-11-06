Силуанов высказался о судьбе наличных

Силуанов: доля наличных будет сокращаться, но они не исчезнут

Доля наличных денег в России будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов сохранится. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность», — высказался министр о судьбе наличных, уточнив, что «ухода от денег» при этом не ожидается.

В ходе просветительского марафона «Знание. Первые» Силуанов также призвал российскую молодежь не забывать о том, что нужно не только приумножать деньги, но и вкладывать их в образование, в семью, в воспитание детей, потому что это лучшая инвестиция и лучший капитал.

Ранее замгендиректора «Гознака» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов сначала допустил старт дискуссии о принципиальной необходимости наличных в 2030 году, а позднее уточнил, что исчезновение наличных исключено в свете того, что у россиян на руках около 17 триллионов рублей наличными и существенно уменьшаться этот объем не будет.