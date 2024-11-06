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13:27, 6 ноября 2024Экономика

Силуанов высказался о судьбе наличных

Силуанов: доля наличных будет сокращаться, но они не исчезнут
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля наличных денег в России будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов сохранится. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность», — высказался министр о судьбе наличных, уточнив, что «ухода от денег» при этом не ожидается.

В ходе просветительского марафона «Знание. Первые» Силуанов также призвал российскую молодежь не забывать о том, что нужно не только приумножать деньги, но и вкладывать их в образование, в семью, в воспитание детей, потому что это лучшая инвестиция и лучший капитал.

Ранее замгендиректора «Гознака» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов сначала допустил старт дискуссии о принципиальной необходимости наличных в 2030 году, а позднее уточнил, что исчезновение наличных исключено в свете того, что у россиян на руках около 17 триллионов рублей наличными и существенно уменьшаться этот объем не будет.

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