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20:25, 25 марта 2025Экономика

Прибыль российских банков упала на четверть

ЦБ: Чистая прибыль российских банков снизилась в феврале до 214 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Прибыль банковского сектора РФ упала в феврале на четверть до 214 миллиардов рублей в сравнении с январскими 286 миллиардами, следует из аналитики российского ЦБ.

Показатель снизился после роста месяц назад в полтора раза к декабрьским 187 миллиардам рублей прибыли. Тем не менее год к году объем заработанного отечественными кредитными организациями сократился и в прошлый раз — на 20 процентов к 352 миллиардам в январе 2024-го.

Также в регуляторе отметили, что после типичного для первого месяца года оттока средств граждан, составившего 0,8 процента, или 0,5 триллиона рублей, уровень вложений россиян в банки вырос в феврале на 1,9 процента, 1,1 триллиона рублей, до 57,6 триллиона.

Согласно оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские банки после двух лет рекордов получат в 2025-м более скромную прибыль, что связано, по его словам, в том числе с ужесточением регулирования.

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