Российские банки получили неприятный прогноз по прибылям

Аксаков: Прибыль российских банков в 2025 году будет скромнее прошлогодней

В 2025 году российские банки получат более скромную прибыль, чем в 2024-м. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году речь шла о четырех триллионах прибыли, однако в этом году ситуация будет иной, так как Банк России ужесточил регулирование.

«При высокой ключевой ставке, к сожалению, есть и последствия. Они связаны и с тем, что многие заемщики попадают в более сложные ситуации. У многих были плавающие ставки, соответственно, они обращаются в банки с просьбой реструктурировать кредиты», — констатировал депутат.

По его словам, если сравнивать 2023 и 2024 годы, то количество обращений субъектов малого и среднего бизнеса за реструктуризацией ссуд выросло в два раза.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году прибыль российских банков может дойти до 3-3,5 триллиона рублей. В январе 2025 года их прибыль выросла месяц к месяцу в полтора раза, до 286 миллиардов рублей. Однако если сравнивать с первым месяцем прошлого года, то она снизилась на 20 процентов.