Вероятность резкого снижения ключевой ставки в июле оценили

«Ведомости»: В июле Центробанк может снизить ключевую ставку на 1-3 пункта

В условиях более быстрого, чем ожидалось, замедления инфляции и охлаждения экономики российский Центробанк на июльском заседании совета директоров может снизить ключевую ставку сразу на один-три процентных пункта. Вероятность резкого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) оценили опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой и аналитика УК «Альфа-капитал» Александра Джиоева, ключевую ставку могут понизить до 18-19 процентов. На активное снижение ставки будут влиять данные Росстата по рынку труда и актуальные замеры инфляционных ожиданий, а также развитие ситуации с тарифами США, влияние на сырьевые цены, санкции и актуальную информацию по бюджетной политике, добавила Беленькая.

Как заявил главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев, регулятор сохранит осторожную риторику и осторожный сигнал, чтобы не спровоцировать избыточный оптимизм на рынках и чрезмерное смягчение финансовых условий, и снизит ставку до 18 процентов. По его словам, инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал ЦБ. На этот процесс влияет временное укрепление рубля, однако риски влияния торговых войн и возможных новых жестких санкций на сырьевые цены, низкой безработицы, ограниченной конкуренции на внутреннем рынке, повышения тарифов, урожая, неопределенности в будущих бюджетных проектировках и урегулировании конфликта с Украиной могут привести к разгону роста цен, предупредила Беленькая.

Как ранее заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к концу года ключевая ставка Центробанка к концу 2025 года может опуститься до 13-15 процентов. Резкое снижение показателя начнут в июле и, вероятнее всего, в отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18 процентов, добавил он.

Зампред регулятора Алексей Заботкин допустил, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем июньское. Решение в следующем месяце будет приниматься, исходя из уверенности в том, что инфляция движется по траектории, обеспечивающей возвращение к показателям в четыре процента в 2026 году, подчеркнул он.