Набиуллина опровергла возможность банковского кризиса в России

Глава ЦБ РФ Набиуллина не увидела необходимости в докапитализации крупных банков

Российским крупным банкам не требуется докапитализация из-за потенциального навеса «плохих» долгов. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка (ЦБ) РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, банковский сектор в России прибыльный, никакой необходимости в помощи ему нет. За первое полугодие в целом его прибыль составила 1,7 триллиона рублей.

Более того, Набиуллина подчеркнула, что реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем иногда ее пытаются представить. В результате кредитные организации не просто поддерживают достаточность капитала, но и наращивают его. До этого председатель регулятора уже указывала, что только ЦБ обладает полнотой информации по банковскому сектору.

Ранее Bloomberg выяснил, что отдельные российские банки обсуждают необходимость рекапитализации на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем в официальных данных. По данным источников издания, в ближайшие 12 месяцев попросить о помощи хотят как минимум три крупных банка.

До этого, в конце мая, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил о росте вероятности развития системного банковского кризиса в России. Аналитики признали, что пока ни одного из признаков такого процесса не фиксируется, но опережающие индикаторы свидетельствуют об опасности.