Водитель грузовика протаранил экипаж ДПС и задавил полицейского

В результате ДТП в Кромском районе Орловской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Двое его коллег получили травмы и были госпитализированы. Об аварии во вторник, 24 октября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика ехал по обочине автодороги М-2 «Крым» и въехал в стоящий там служебный автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. В машине находился экипаж в составе трех инспекторов ДПС.

Согласно медицинской экспертизе, водитель грузовика был трезв. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Также указывается, что начальник управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков заявил об оказании помощи семьям погибшего и пострадавших сотрудников.

Ранее в сентябре автомобиль со спецномером серии АМР насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, машина имеет отношение к ФСБ России. Уголовным делом занимаются органы военного следствия.