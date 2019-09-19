На рассказавшего о грязных матрасах российского врача пожаловались в полицию

Российский врач Павел Апостол, который жаловался на плохие условия в комнате отдыха сотрудников скорой помощи, сообщил, что на него написали два заявления в полицию. Об этом врач рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

В разговоре с «Ридусом» Апостол уточнил, что одну из жалоб направил муж главврача, являющийся начальником хозяйственной части больницы. По словам медика, выложенные фотографии комнаты отдыха «оскорбили честь и достоинство главврача».

Второе заявление было написано по поводу кражи дивана, который «никуда не девался» и якобы стоит на одном месте уже пять лет. Собеседник издания также отметил, что в отделение приезжала следственно-оперативная группа и опрашивала людей по первой жалобе, в том числе и его самого.

Апостол не уточнил, по каким именно статьям его хотят привлечь к ответственности. Предположительно, речь идет о статьях 158 УК («Кража») и 5.61 КоАП России («Оскорбление»).

Ранее в сентябре Апостол опубликовал фотографии, на которых была показана комната отдыха врачей скорой помощи. Он утверждал, что медики должны ждать вызовы в комнате с грязными матрасами, подушками и старой мебелью. Судя по снимкам, помещение также нуждалось в ремонте. После огласки истории в СМИ врачам выделили три раскладушки.

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