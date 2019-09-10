Отдыхающим на грязных матрасах врачам принесли три раскладушки

Врачам скорой помощи в городе Няндома Архангельской области, пожаловавшимся на грязные матрасы для отдыха, выделили три раскладушки. Об этом сообщил один из сотрудников больницы Павел Апостол на своей странице во «ВКонтакте».

Дежурная скорой помощи в Няндоме также рассказала, что медработникам купили раскладушки, передает телеканал «360». Она отметила, что водители скорой помощи также надеются решить вопрос с ремонтом машин, которые им приходится чинить самим.

Представительница пресс-службы Минздрава Архангельской области Анна Калинина заявила, что в ЦРБ Нандомы снимки назвали постановкой, сделанной одним из сотрудников. «Как я поняла, он не совсем добросовестно выполняет свои обязанности и у них конфликт», — сказала Калинина.

9 сентября стало известно, что врачи скорой помощи вынуждены ждать вызовов, отдыхать и пить чай в комнате с грязными матрасами, подушками и старой мебелью. Судя по опубликованным Апостолом фотографиям, помещение также нуждалось в ремонте. Апостол также утверждал, что после публикации снимков из комнаты убрали матрасы, но взамен поставили несколько стульев. Он добавил, что бригада испытывает проблемы с топливом для карет скорой помощи.

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