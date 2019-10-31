В Бурятии опровергли сокращение числа врачей

Информация о том, что в Бурятии за последний год сократилась численность врачей, не соответствует действительности. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает «Интерфакс».

«У нас на конец 2017 года действительно было 3 673 врача, но на конец 2018 года было 3 658 врачей», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что эти данные подтверждает соответствующая ежегодная документация.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в министерстве готовят детальный отчет о реальном состоянии кадров в сфере здравоохранения республики.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

В частности, уточнялось, что лидером по данным показателям стала Бурятия, где количество специалистов якобы уменьшилось на 59 процентов по сравнению с прошлым годом — с 3673 до 1499 человек. Также отмечалось, что регион в 2019 году стал одним из ведущих по оттоку докторов первичного звена среди 46 субъектов.

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