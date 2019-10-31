В Новосибирской области опровергли сокращение числа врачей

За прошлый год в Новосибирской области не было зафиксировано сокращения числа медицинских работников. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что информация о том, что в области стало на 58 процентов меньше врачей, не соответствует действительности. «По официальным статистическим данным (...), количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось», — указано в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе 11 090 медицинских работников всех специальностей, из них 6,2 тысячи оказывают медпомощь амбулаторно, а в стационарах — 4,4 тысячи. При этом в 2017-м общее число врачей в Новосибирской области составляло 11 005 человек.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

В частности, по информации издания, в Новосибирской области якобы уволились почти 6 400 медработников из 11 тысяч (58 процентов). Также отмечалось, что регион в 2019 году стал лидером по оттоку докторов первичного звена среди 46 субъектов.

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