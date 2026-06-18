Россиянка описала китайские блюда словами «насекомых едят только русские туристы»

Российская тревел-блогерша описала китайские блюда словами «насекомых едят только русские туристы». Об этом она написала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Она пояснила, что китайская кухня сильно отличается от русской: изобилует острыми соусами, сладким и усилителями вкуса. Однако местные, по ее словам, не едят насекомых. «Их продают как диковинку для людей, которые хотят попробовать что-то необычное, чтобы потом рассказывать всем своим знакомым и друзьям, мол, вот уж эти китайцы, едят все подряд, всяких жуков, а я еле прожевал. Это обычная туристическая уловка, не более того», — рассказала россиянка.

Китайцы любят субпродукты, отметила соотечественница. «Чтобы субпродукты были вкусными, их долго маринуют, добавляют кучу всяких специй и усилителей. Китайцы привыкли к такой пище, а вот наше пищеварение нет», — добавила автор блога.

Также тревел-блогерша рассказала, что китайцы живут на доставках готовых блюд и постоянно едят в заведениях. Она добавила, что решила попробовать питаться в тех местах, где едят местные, однако стандарты гигиены и вкуса у россиян и местных жителей совершенно разные. Поэтому то, что будет вкусно для них, не смогут есть туристы из России. «То, что в Китае считается очень вкусным, нам не зайдет. Очередь из китайцев — не гарант вкусного места, скорее, наоборот, как показывает практика, именно туда не стоит заходить», — заключила она.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и описала впечатления фразой «у нас никогда не будет так безопасно». Она отметила, что в этой стране можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.