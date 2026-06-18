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Силовые структуры
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10:56, 18 июня 2026Силовые структуры

Следователи раскрыли две расправы над предпринимателями из 90-х

СК предъявил обвинение двум мужчинам в убийстве предпринимателей из 90-х
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи раскрыли две расправы над предпринимателями спустя 30 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Обвинения предъявили двум мужчинам в возрасте 61 и 62 лет. По версии следствия, в июле и ноябре 1996 года они поочередно расправились со знакомыми им предпринимателями, когда те ехали с крупной суммой денег на закупки. Под надуманным предлогом мужчины усаживали жертв в свою машину и потом избавлялись от них. Наличные они забирали себе.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. В обеих расправах также участвовал их подельник, который до суда не дожил.

Ранее объявленного в розыск россиянина нашли среди мексиканских картелей.

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