Объявленный в розыск россиянин спрятался среди мексиканских картелей

МВД: В Мексике поймали беглого россиянина, скрывавшегося в палатке среди картелей

Россиянина, который находился в розыске с 2025 года, депортировали из Мексики. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мексиканские силовики нашли и задержали мужчину во время рейда в малонаселенном месте на севере страны. Он жил в палатке в районе активности местных картелей.

Передача беглого преступника состоялась в аэропорту Внуково. Он находился в розыске по инициативе управления МВД России по Липецкой области. В чем именно обвинялся мужчина, не уточняется. В ближайшее время его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее МВД России объявило в розыск сбежавшего из страны журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

