МВД России объявило в розыск журналиста-иноагента Аркадия Бабченко

Сбежавшего из России журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что Бабченко объявлен в розыск «в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей». Информатор добавил, что Бабченко вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах).

Ранее в России против Бабченко возбудили дело по иноагентской статье. По версии следствия, журналист делал посты в соцсетях без маркировки иноагента, хотя уже дважды привлекался за это к административной ответственности.