Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:02, 17 июня 2026Силовые структуры

МВД России объявило в розыск журналиста-иноагента

МВД России объявило в розыск журналиста-иноагента Аркадия Бабченко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Сбежавшего из России журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что Бабченко объявлен в розыск «в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей». Информатор добавил, что Бабченко вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах).

Ранее в России против Бабченко возбудили дело по иноагентской статье. По версии следствия, журналист делал посты в соцсетях без маркировки иноагента, хотя уже дважды привлекался за это к административной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первый реальный шанс на мир». Мерц высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине

    Раскрыты потери ВСУ с начала июня

    Пленный из ВСУ рассказал о катастрофическом моральном состоянии солдат

    МВД России объявило в розыск журналиста-иноагента

    Названы ключевые преимущества для Российской армии после взятия Константиновки

    35-летний девственник пожаловался на одиночество и получил совет

    Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки ПВО Украине

    Россиян предупредили о неочевидных опасностях слишком частой чистки зубов

    Ушедший из России производитель роскошных спортивных машин объявил отзыв

    Европеец побывал с семьей в Белоруссии и раскрыл стоимость поездки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok