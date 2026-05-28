Российский журналист попал под статью об иноагентах

14:01, 28 мая 2026

В РФ против журналиста Аркадия Бабченко возбудили дело по иноагентской статье
Уголовное дело по иноагентской статье возбудили против российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом, а также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, журналист делал посты в соцсетях без маркировки иноагента, хотя уже дважды привлекался за это к административной ответственности. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. Спустя год власти Украины заявили о его смерти, однако вскоре журналист появился на пресс-конференции и заявил, что произошедшее было инсценировкой. Уже позднее, в ноябре 2019 года, стало известно, что он покинул Украину и переехал в Израиль.

В России Аркадий Бабченко объявлен в розыск.

