МВД объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко

МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

МВД России объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Об этом в четверг, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Фигуранта внесли в список разыскиваемых по статье УК РФ. Однако подробности не разглашаются.

В 2020 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить уголовное дело против журналиста и лишить его гражданства.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Бабченко. Тогда сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой. Уже позднее, в ноябре 2019 года, стало известно, что он покинул Украину переехал в Израиль.