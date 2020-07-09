Россия объявила Аркадия Бабченко террористом и экстремистом

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.

О причинах такого решения не сообщается.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.

В ноябре 2019 года стало известно, что он покинул Украину переехал в Израиль.

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