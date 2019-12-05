Организатор покушения на Бабченко захотел из Израиля дать показания на Порошенко

Организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет Bombus.
По словам Германа, процесс против бывшего главы государства и лидера партии «Европейская солидарность» может начаться весной 2020 года. При этом Герман признался, что после освобождения из украинской колонии был вынужден уехать в Израиль. Он заявил, что решение покинуть Украину было принято в связи с проблемами со здоровьем и опасениями за собственную жизнь.
Также Герман рассказал, что его освобождение вызвало «трехдневный хипиш в СБУ». «Следователя [Максима] Саенко ***** (наказали — прим. «Ленты.ру»). Очень хочу довести их до бешенства. Я так понял, они решили замять, а фиг им», — сказал Герман.
13 ноября украинский суд удовлетворил апелляцию Бориса Германа, которого признали виновным в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, и освободил его. Германа отпустили «в связи с состоянием здоровья». Дело рассматривали в закрытом режиме, украинская прокуратура выступала против освобождения.
В сентябре 2018 года Борис Герман был приговорен киевским судом к 4,5 годам лишения свободы. До этого он признал вину и пошел на сделку со следствием. В СБУ говорили, что он «дает очень интересные показания, которые в дальнейшем будут проверяться и документироваться».
СБУ обвинила исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа в организации покушения на Бабченко. 29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего Герман был задержан. На следующий день Бабченко появился на публике живым, а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.