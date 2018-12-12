Журналист Бабченко подал в суд на Россию

Журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Как он сообщил на своей странице в Facebook, этот документ готовился давно.

Сам журналист назвал подачу иска «началом сериала "Аркадий Бабченко против Российской Федерации"». По его словам, в 14-страничном иске он подробно изложил свои претензии к властям страны. Среди них он назвал попытку его убийства, травлю, уголовные дела, слежку, избиения оппозиционеров и удушение свободы слова. «С фоточками. Видосиками. Доносиками», — охарактеризовал иск его автор.

Он заметил, что собирал документы для подачи иска в течение многих лет. «И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей», — добавил Бабченко.

Журналист заявил, что будет свидетельствовать против всех вышеупомянутых. «Настала моя очередь возить их мордой по столу», — заключил он.

Сумму иска Бабченко не назвал. Газета Bild указала, что ЕСПЧ подтвердил получение иска от журналиста.

Ранее журнал Time причислил Аркадия Бабченко к журналистам-«стражам», которые борются за правду. Этим представителям профессии присуждено звание «Человек года».

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.

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