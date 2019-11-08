Бабченко раскрыл главную причину переезда с Украины

Угроза жизни и безопасности семьи стала основной причиной переезда российского журналиста Аркадия Бабченко с Украины в Израиль. Об этом сам публицист рассказал в интервью изданию «Белсат».

По словам Бабченко, пока на Украине наблюдается вакуум власти и правление страной нарушено, ее напичкивают инсургентами, эфэсбэшниками и тому подобным. «Это вопрос не даже лично моей безопасности, а безопасности страны», — добавил он.

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Журналист отметил, что не видит выхода из ситуации, которая сейчас существует на Украине, и поэтому предпочел «постоять за заборчиком, посмотреть со стороны, чем это все закончится».

Ранее в ноябре Бабченко заявил, что вернется на Украину, когда там «станет жарко».

«Куда ж без меня-то», — подчеркнул он. Также журналист уточнил, что планы уехать у него появились еще полгода назад.

При этом в декабре 2018 года Бабченко говорил, что покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Он пояснил, что после прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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