Бабченко задумался о бегстве с Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, в последние годы проживающий на Украине, покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. С таким заявлением он выступил на Форуме свободной России, видеозапись его выступления опубликована на канале Politnavigator TV на YouTube.

«[Как] только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна — это означает смерть», — сказал Бабченко. Журналист пояснил, что в случае прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

Также он выразил уверенность, что в случае восхождения экс-премьера на президентский пост на Украине начнется гражданская война.

Материалы по теме За русских и мир Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины

«Юлия Тимошенко — равно Владимир Путин. Если в Украине к власти приходит Тимошенко, то, я думаю, года через полтора, а примерно столько ей нужно времени, чтобы наворотить и начать в Украине внутреннюю гражданскую войну, Владимир Владимирович просто вводит туда свою армию под видом миротворцев и говорит: "Смотрите, эта страна не в состоянии стать государством, давайте вас просто избавим от этого"», — уточнил Бабченко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Однако, согласно результатам опроса, проведенного Институтом социальных технологий «Социополис» и опубликованного 22 ноября, нынешний президент занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 6,2 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,7 процента респондентов. Между Тимошенко и Порошенко в рейтинге симпатий украинцев расположился шоумен Владимир Зеленский (9,4 процента).

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!