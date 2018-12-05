Тимошенко назвали оборотнем и предрекли восстановление мира в Европе

Депутат Верховной Рады и возможный кандидат в президенты Юлия Тимошенко вошла в список людей, которые сформируют политическую жизнь Европы в 2019 году. Соответствующий рейтинг представило издание Politico.

Вошедшие в список личности разделены на три группы: «деятели», «мечтатели» и «подрывники». Издание поместило Тимошенко на пятое место в рейтинге деятелей с подписью «оборотень», связав ее политические амбиции с будущим Украины.

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«Если она победит, ей удастся прекратить войну с Россией. Ответственность за восстановление мира в Европе будет в ее руках», — пишет Politico. В материале также указывается, что отношения между Западом и Россией будут переписаны, если Тимошенко станет президентом.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Лидером рейтинга поддержки стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,7 процента респондентов. На втором месте расположился шоумен Владимир Зеленский (9,4 процента), на третьем — действующий президент Украины Петр Порошенко (6,2 процента).

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