Тимошенко заподозрила искусственность военного положения на Украине

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что повод для введения военного положения могли создать искусcтвенно. Об этом она заявила изданию «Украинская правда».

Тимошенко отметила, что ее партия поддержала введение военного положения. Однако на данный момент «большинство людей и СМИ в мире» сомневаются в том, что для этого действительно есть причины.

«Если не дай бог допустить, что были искусственные политические основания для введения военного положения, нам надо всем думать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия», — сказала Тимошенко.

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Политик предложила выслушать показания президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, а также глав силовых структур насчет того, как развивается ситуация военного положения, и только после этого принять решение. Она добавила, что срок военного положения может быть сокращен, если для него не будет оснований.

В конце ноября Россия задержала три украинских корабля в Керченском проливе по обвинению в нарушении границы. Президент Украины Петр Порошенко счел задержание судов «актом военной агрессии», ввел в некоторых областях страны военное положение и установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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