Бабченко прокомментировал свой побег с Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он покинул Украину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 ноября.

По словам Бабченко, он рассказал о планах уехать еще полгода назад. «Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен», — отметил он, пообещав вернуться через некоторое время на танке «Абрамс» (Abrams) американского производства.

Он также передал «спасибо» журналисту Евгению Киселеву, который и рассказал об отъезде Бабченко. «За то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек», — написал журналист.

Ранее в ноябре Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube, заявил, что Бабченко уехал с Украины «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

В декабре 2018 году Бабченко заявлял, что покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Журналист пояснил, что после прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.

До этого, еще в августе 2017 года, Бабченко писал на своей странице в Facebook, что приедет в Москву на «первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской» и раздавать россиянам «гуманитарную тушенку».

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