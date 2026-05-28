14:59, 28 мая 2026

Россиянин похитил девочку и попытался изнасиловать

В Нижегородской области арестовали мужчину за попытку изнасилования девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижегородской области арестовали мужчину за попытку изнасилования девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 23 мая этого года в поселке Сухобезводное мужчина схватил за руку незнакомую 11-летнюю девочку и попытался затащить к себе в квартиру с целью изнасилования. Пострадавшая громко закричала, и на ее крики прибежали соседи, а также мать и старший брат.

После этого злоумышленник забежал к себе в квартиру и попытался скрыться. Ранее он был судим за кражу и умышленное повреждение имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу изнасиловавшего девушку в лифте жилого дома россиянина.

