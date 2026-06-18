Синоптик рассказал о пиковом похолодании в Москве

Синоптик Леус: Похолодание в Москве вышло на пик

Похолодание в Москве вышло на максимум, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В четверг, 18 июня, столица останется под влиянием периферии североатлантического циклона, центр которого в середине дня переместится в районы Белого моря. В такой ситуации к берегам Москвы-реки продолжат поступать холодные воздушные массы и очаги дождей, что ограничит прогрев, дневная температура окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 15-17 градусов Цельсия, по области плюс 14-19 градусов. Ветер ожидается юго-западный, будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 19 июня, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза, ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21 градус.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что жаркая погода вернется в Москву и область не раньше июля.