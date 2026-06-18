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10:51, 18 июня 2026Россия

Житель Москвы рассказал о дыме и взрывах во время атаки дронов ВСУ

Житель Котельников рассказал о дыме и взрывах во время атаки дронов ВСУ на Москву
Майя Назарова

Фото: tsyklon / Shutterstock / Fotodom

Житель района Котельники Виталий рассказал о дыме и взрывах во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Мужчина пояснил, что проснулся от громкого хлопка около пяти утра. «Подойдя к окну, увидел, что за соседним домом поднимается густой дым. В течение следующих минут взрывы повторялись с интервалом две-три минуты, были слышны звуки, похожие на выстрелы», — поделился горожанин.

Его соседи утверждали, что один из дронов пролетел между домами. Сам мужчина этого не видел, однако слышал гул мотора, напоминающий работу скутера.

Кроме того, москвич отметил, что у метро встретил людей с чемоданами и колясками, которые «явно не решались вернуться в квартиры». Дом, где Виталий живет, накрыло «дымом с едким химическим запахом, в воздухе и на машинах оседали хлопья пепла».

По последней информации, на подлете к Москве за ночь и утро 18 июня удалось ликвидировать более 190 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода.

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