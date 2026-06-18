Количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 190

Мэр Собянин: Средства ПВО сбили еще 14 дронов на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 14 дронов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как следует из публикаций столичного градоначальника, общее количество уничтоженных беспилотников за ночь и утро 18 июня превысило 190.

Собянин отметил, что на местах падений обломков дронов начали работу представители экстренных служб. Из-за атаки беспилотников все аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево) временно закрыты.

По данным столичного Дептранса, движение перекрыли на ряде улиц юго-восточного административного округа Москвы.

До этого Собянин в соцсетях рассказал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены оказались выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами, а также две балконные плиты. Сведений о пострадавших не поступало.