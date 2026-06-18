Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 18 июня 2026Мир

Участие США в выделении помощи Украине от НАТО встало под вопрос

Euractiv: НАТО готовит пакет помощи Украине в 70 миллиардов евро, но участие США неясно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Megan Varner / Reuters

НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине в 70 миллиардов евро, но участие в нем США остается неясным. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства [по помощи Киеву] (...) Это часть обсуждений», — передает издание слова неназванного дипломата.

Как отмечает Euractiv, по поводу возможного участия США в этой инициативе остаются вопросы. По словам другого дипломата, официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.

Уточняется, что в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от Европейского союза на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7). По словам источников, Трамп призвал коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном, взамен же США будут и впредь поддерживать Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    Европейцам посоветовали не ждать дешевого топлива

    Китай ответил на обвинения Рютте

    Кремль анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Названы разные причины двух типов бессонницы

    Беременная шестым ребенком Водянова показала фото с отдыха в Турции

    Российскую судью заподозрили в вынесении постановления за скидку на квартиру

    В России отреагировали на желание США заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов

    Очереди из пассажиров отмененных рейсов в Шереметьево попали на видео

    Вооруженный мужчина ворвался в российский храм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok