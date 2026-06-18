Участие США в выделении помощи Украине от НАТО встало под вопрос

Euractiv: НАТО готовит пакет помощи Украине в 70 миллиардов евро, но участие США неясно

НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине в 70 миллиардов евро, но участие в нем США остается неясным. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства [по помощи Киеву] (...) Это часть обсуждений», — передает издание слова неназванного дипломата.

Как отмечает Euractiv, по поводу возможного участия США в этой инициативе остаются вопросы. По словам другого дипломата, официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.

Уточняется, что в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от Европейского союза на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7). По словам источников, Трамп призвал коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном, взамен же США будут и впредь поддерживать Украину.