Politico: Трамп договорился с Европой поддержать Украину в обмен на помощь с Ираном

Президент США Дональд Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7, как стало известно изданию Politico.

Трамп протянул Украине руку примирения — но с определенной ценой Politico

По словам двух дипломатов — источников издания, Трамп призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе. США же будут и впредь поддерживать Украину, однако не уточняется, каким именно образом. «Должны быть какие-то уступки Украине <…> Есть очень серьезные ожидания, что [Трамп] останется на стороне Украины. Именно это он и сказал лидерам», — добавил неназванный дипломат.

Трамп призвал Путина «заключить сделку»

Как указывает Politico, европейские лидеры приезжали на саммит во Францию, «готовые к возможному конфликту с Трампом по поводу Ирана и Украины — вместо этого после первого дня переговоров они неожиданно оказались в оптимистичном настроении относительно своих отношений с Белым домом».

Указывается, что, вероятно, Трамп готов к «усилению давления на президента Владимира Путина». «Россия должна заключить сделку», — заявил президент США.

Что же касается Ирана, то хоть публично Трамп и преуменьшил значение европейской помощи, но за закрытыми дверями «вел себя более примирительно, стремясь заручиться как словесной, так и материальной поддержкой иранской ядерной сделки». «Ему понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран, чтобы разминировать Ормузский пролив», — сказал один из дипломатов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон указал, что появление кораблей должно быть не только запрошено Соединенными Штатами, но также и приветствоваться Ираном и Оманом.

Фото: Dominique Jacovides / Reuters

Трамп говорил с Зеленским, который вновь попросил ракеты для систем ПВО

На саммите G7 Трамп также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, они обсудили вопрос предоставления Киеву лицензий на производство антибаллистики.

«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию», — написал Зеленский после встречи.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Также стало известно, что в рамках саммита Зеленский предлагал провести встречу и с российским президентом. Однако в Кремле подчеркнули, что Путин не получал приглашение на мероприятие. Говоря о переговорах с российской стороной, Зеленский подчеркнул, что встреча должна состояться до наступления холодов.