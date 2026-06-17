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08:11, 17 июня 2026Мир

Стало известно о сговоре Трампа и европейских лидеров по Ирану и Украине

Politico: Трамп договорился с лидерами Европы о помощи с Ираном взамен поддержки Украины
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» договорился с лидерами Европы о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, присутствовавших при переговорах, Трамп оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

Журналистам американский лидер преуменьшил важность помощи со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями президент США просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном.

«Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину. Именно об этом он говорил лидерам», — уточнил источник издания. В ответ лидеры стран G7 заявили, что готовы помочь при определенных условиях.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть запрошено и одобрено США, а также Ираном и Оманом — сторонами, участвующими в сделке.

Ранее в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеры G7 сообщили, что страны хотят увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и нарастят поставки дальнобойных систем Украине.

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